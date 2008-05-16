В Донецкой области медики проведут осмотр ранее привитых граждан

В городах Донецкой области с помощью санитарной авиации будет осмотрен каждый, ранее привитый от кори и краснухи, кто почувствует недомогание.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН начальник Главного управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр АНИЩЕНКО.

По его словам, "готовится приказ управления, о том, что всех пациентов, у которых будут хоть какие-то подозрения на реакцию после прививки, с любым жителем города, где бы это не случилось – к нему вызывается врач-консультант по санавиации и консультирует". Далее, подчеркивает А.АНИЩЕНКО, "если на 100% специалист уверен и исключает (связь болезни с вакцинацией – УНИАН), мы оставляем больного в городе, если нет – мы всех госпитализируем, детей – в областную детскую больницу, а взрослых в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение".

Он констатировал, что "сегодня в Краматорске в 8.50 поступил ребенок, мальчик, из той же школы с признаками ОРЗ". "Туда поехали, там работает сейчас педиатр и реаниматолог, потому что сейчас, когда обожжешься на молоке, дуешь на воду", - сказал начальник управления. И добавил: "Также сейчас новая поступила девочка из Краматорска, у нее понос, и для поствакцинации могут быть такие проявления".

Он напомнил, что после вакцинации могут быть "температура, другие местные реакции, потому что любая прививка – это чужеродный белок". А.АНИЩЕНКО акцентировал, что, "хотя поствакцинальные проявления отрабатывались на большой массе людей, но все мы индивидуальны, любое лекарство, когда мы его принимаем, если откровенно, это опыт, то есть когда вы пьете таблетку, вы над собой ставите опыт, даже по назначению врача". Он пояснил, что из-за индивидуальных особенностей бывает и так, что "в аннотации к лекарству написано, что будет такой-то эффект, а у вас может быть диаметрально противоположный, потому что имеет значение все – даже ваш эмоциональный фон". К тому же начальник управления добавил, что необходимо учитывать и специфичность Донбасса, то есть его "экологическую специфичность, когда мы сами не знаем, что кушаем, что пьем, чем дышим".

Поэтому банальную прививку каждый человек может перенести по своему, заключил А.АНИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 мая у старшеклассника из Краматорска через три часа после прививки поднялась высокая температура, он был госпитализирован. В 03.00 13-го мая юноша умер в реанимации.

По предварительным данным комиссии Министерства охраны здоровья, расследующей этот случай, смерть ученика после прививки не связана с качеством вакцины.