Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что полностью доверяет вакцине от кори и краснухи, которой сейчас в Украине проводят прививку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Тернополе.

Как заверил министр, вакцина сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и ею пользуются в Европе да и в США.

В.КНЯЗЕВИЧ заметил, что 12 мая в школе Краматорска в течение нескольких часов были вакцинированы 30 человек, причем одинаковой серией вакцины. “Непонятно, почему так произошло. Возможно, у парня была какая-то патология”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ, комментируя случай смерти старшеклассника после прививки.

Министр добавил, что в Донецкой области вакцинированы ориентировочно свыше 20 тыс. человек, в частности в Краматорске - 471 человек. И никаких поствакцинальных реакций и осложнений у других жителей области не выявлено, утверждает он.

При этом министр добавил, что его дети тоже пройдут вакцинацию. Кто же не желает получать прививки для иммунизации от кори и краснухи, тот может отказаться от вакцинации, заметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Сейчас, по его словам, инцидент в Краматорске изучает специальная комиссия, которую возглавляет первый заместитель министра здравоохранения Украины Николай ПРОДАНЧУК. Продолжается эпидемиологическое расследование, специалисты проводят патологоанатомическую экспертизу, анализ оказания медицинской помощи.

Согласно предварительным данным, на сегодняшний день в Украине в рамках кампании по массовой иммунизации против кори и краснухи уже вакцинированы около 60 тыс. человек. В общей сложности планируется вакцинировать 9 миллионов украинцев в возрасте от 15 до 29 лет.