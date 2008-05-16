В Краматорске в больницу попали 18 детей после прививки

На протяжении 15 мая в г. Краматорск Донецкой области с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи (вакцина ZA 26-X).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вакцинация проводилась с 5 мая детским территориальным медицинским объединением.

По состоянию на 7 часов 16 мая в лечебных заведениях г. Донецк и г. Краматорск под надзором врачей находятся 18 детей. Причины ухудшения состояния здоровья устанавливаются.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 12 мая у старшеклассника из Краматорска через три часа после прививки поднялась высокая температура, он был госпитализирован. В 3 часа 13 мая подросток умер в реанимации. По предварительным данным комиссии Министерства здравоохранения, которая расследует этот случай, смерть ученика после прививки не связана с качеством вакцины.