Бультерьер вцепился в горло 6-летней девочке - состояние ребенка тяжелое

По данным милиции, девочка без взрослых гуляла возле своего дома, когда мимо проходил мужчина с собакой на поводке. Мужчина собирался перейти улицу и в этот момент пес резко развернулся и напал на девочку. Хозяин пытался отбить разъяренную собаку от ребенка, однако сам был искусан. Ребенка с перегрызенной сонной артерией «скорая помощь» доставила в Центральную районную больницу, говорится в сообщении. Состояние девочки удовлетворительное.

Хозяин собаки сообщил работникам милиции, которые разбираются в случившемся, что трехлетнего пса он только что купил в одном из сел Кобелякского района и вел к автомобилю, чтобы уехать с ним домой в Днепропетровскую область. Собаку изолировали в вольере Кобелякского райотдела милиции.