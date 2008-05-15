Ежедневно 40 украинцев инфицируются ВИЧ

Ежедневно 40 украинцев инфицируются вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а Украина занимает первое место в Европе по распространению эпидемии СПИДа.

Об этом сообщил сегодня на проведенной агентством УНИАН в Украинском доме пресс-конференции, посвященной Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, председатель Координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, Владимир ЖОВТЯК.

Несмотря на эту катастрофическую ситуацию, по словам В.ЖОВТЯКА, в бюджете Украины на противостояние эпидемии СПИДа предусмотрено лишь немногим больше 100 млн. грн.

“Украинское правительство оценило жизнь одного украинца в 2 гривни 33 копейки в год. То есть, на профилактику, диагностику и лечение вируса иммунодефицита человека на одного человека ежегодно будут тратить меньше денег, чем стоит один гамбургер”, – отметил В.ЖОВТЯК.

Он отметил также, что в течение недели активисты Всеукраинской сети будут проводить акцию “Жизни. Недорого”, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

“В частности, в рамках акции мы будем раздавать чиновникам по всей Украине “фискальные чеки” с надписями: “Профилактика ВИЧ – 8 коп./год., диагностика ВИЧ – 59 коп./год., лечение – 1,66 грн./год. на одного человека”, – сообщил В.ЖОВТЯК.

Этим организаторы мероприятия хотят привлечь внимание чиновников и общества к проблемам борьбы с эпидемией, в частности, недостаточного государственного финансирования.

“Ко Дню памяти состоятся также традиционные концерты, свечные шествия, панихиды, экспозиции памятных полотен (квилтов), информационные ярмарки, уроки толерантности. Каждый человек, присоединившись к акции, будет иметь возможность вспомнить тех, кто умер от СПИДа, и выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ”, - отметил В.ЖОВТЯК.