Украина переходит на "зимнее время": как помочь организму адаптироваться

Страна переходит на зимнее время. Как известно, это делается с целью экономии электроэнергии, а что это означает для нашего здоровья?

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Утром мы сможем спать как будто на час дольше — это хорошо, но вечером нас раньше будет настигать усталость и сонливость. Продолжительность светлого времени суток сейчас стремительно сокращается. И спустя какую-то неделю-другую мы уже будем просыпаться на работу в кромешной тьме. Внутри нашего организма существуют свои биологические часы - они "работаю" не по стрелкам часов, а по световому дню. Люди будут вынуждены ломать свой привычный ритм, возникает несогласованность биоритмов — десинхроноз. Для нервно-эндокринной системы, которая руководит нашими внутренними часами, это стресс. А стресс, как известно, может обострить течение любой болезни.

В группе риска — люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также люди с психическими нарушениями - депрессия, нарушения сна. Но даже у здоровых людей может появиться тревожность, сонливость, повышенная утомляемость. Хуже всего будет по утрам, когда еще не рассвело, и по вечерам, когда солнце зашло уже давно. Такой болезненный период может продолжаться от двух недель до месяца.

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Быстро подстроить ритм организма под ритм жизни можно с помощью завтрака, в который будет входить острый красный перец. Он содержит вещество капсаицин, которое активирует выработку гормонов бодрости и вообще разгоняет кровь. Противопоказан этот метод больным с язвенной болезнью желудка, печеночными проблемами и гипертонией (острый перец повышает давление).

Есть препараты, которые помогают приспособиться к новым условиям существования. Эффективны при десинхронозе настойки корня женьшеня, элеутерококка, лимонника, левзеи и радиолы. Адаптогены продаются в аптеке без рецепта, принимаются в среднем по 20 капель 3 раза в день (но не на ночь) за 30—40 минут до еды. Курс приема составляет несколько недель.

Избавиться от подавленного настроения можно с помощью бананов и фиников. Они содержат серотонин – вещество, которое называют одним из гормонов счастья. Для нормализации его уровня в крови достаточно съесть 2 банана или горсть фиников.