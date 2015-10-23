Гуманитарный штаб Ахметова опровергает недостоверную информацию в СМИ

Как заявили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что «в Енакиево Донецкой области льготами при получении гумпомощи от Штаба Рината Ахметова пользовались родственники и лица, получившие ранения во время боевых действий незаконных вооруженных формирований «ДНР» с силами АТО».

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Гуманитарный штаб официально заявляет - эта информация не соответствует действительности.

Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в своем коментарии в Facebook назвала эту информацию фейком. «Важно. Осторожно. Фейк. Дмитрий Тымчук в оперативных данных группы «Информационное сопротивление» распространил информацию, которая не соответствует действительности и не основана на фактах. Он написал, что «в г. Енакиево Донецкой области при выдаче гуманитарной помощи от благотворительного фонда Р.Ахметова первоочередными льготами при получении пользовались родственники и лица, получившие ранения во время боестолкновений НЗФ «ДНР» с силами АТО». Это неправда. В перечне категорий получателей помощи от Штаба такой категории, как указал Тымчук, нет. Более того, среди получателей таких людей нет. Категории получателей помощи прозрачны и неизменны, как принципы Штаба», - пишет Емченко.

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С перечнем льготных категорий населения, которые получают помощь от Штаба Ахметова, можно ознакомиться по ссылке www.fdu.org.ua.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова, более года работающий для мирных жителей Донбасса, в своей деятельности руководствуется принципами прозрачности и нейтральности, соблюдая законодательство Украины. Его работа не зависит от политики. Помощь оказывается всему мирному населению Донбасса, вне зависимости от пола, вероисповедания, уровня жизни до военного конфликта и других параметров. Штаб работает как на неподконтрольных Украине территориях, так и на мирной территории Донбасса.