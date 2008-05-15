Во Львове проходит акция по профилактике артериальной гипертензии

С 14 до 23 мая во Львове проходит акция по профилактикие и раннему выявлению артериальной гипертензии «Измеряй артериальное давление».

Каждому, кто выразит желание проверить свое давление, медработники выдадут форму регистрационного учета, в которой отметят только что измеренное артериальное давление и показатели нормального давления, сообщается на официальном сайте Львовского городского совета.

Особенное внимание будет уделяться лицам с в первый раз обнаруженным повышенным артериальным давлением: им выдадут памятки-рекомендации, где будут отмечены надлежащие требования к образу жизни, режиму питания и мероприятия по постоянному контролю за уровнем давления. Такая акция в городе проводится уже во второй раз.

В прошлом году в городе впервые была проведена акция по профилактике и раннему выявлению артериальной гипертензии. Во время проведения акции обследовано 163 531 человек, что составляет 26,2% от всего населения Львова, то есть измерение артериального давления было проведено каждому четвертому жителю города.

Оказалось, что каждый третий из общего количества обследованных (48 393 человека, или 29,6%) имеет повышенное артериальное давление, причем если среди всего взрослого населения артериальная гипертензия была определена в 31,65% (42 260 человек), то среди населения работоспособного возраста - в 63,5% (30 709 человек).

Обращает на себя внимание высокий процент (68,4%) впервые обнаруженной артериальной гипертензии среди подростков. Всего было обследовано 10 790 подростков, что составляет 34,3% от всех подростков г. Львова.

Было выяснено, что регулярно лечится менее половины обследованного населения с повышенным артериальным давлением - 44,3%, а 16,3% среди них вообще не принимают антигипертензивных лекарств. Кроме того, значительное число вообще не знает о болезни.

Так, во время проведения акции была впервые обнаружена артериальная гипертензия у 8037 человек (16,6%), основной удельный вес среди которых составили люди работоспособного возраста - 6083 (75,7%).

Интересно, что, кроме широкой общественности, были осмотрены и медики. Все было обследовано 11 266 медицинских работников 31 учреждения здравоохранения г. Львова.

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