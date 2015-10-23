Ботокс начали назначать пациентам с аритмией

Специалисты Университета Рочестера предлагают после шунтирования вводить Ботокс в жировую ткань, окружающую сердце. Итак, токсин, входящий в состав Ботокса, блокирует нервные сигналы, которые заставляют мышцы сокращаться, пишет meddaily.ru.

Мерцательная аритмия представляет собой неравномерное сердцебиение (сокращение), связанное с образованием тромбов, инсультами, сердечной недостаточностью. И аритмия фиксируется примерно у трети пациентов, перенесших шунтирование. Поэтому открытие нового способа контроля сердцебиения можно считать настоящим прорывом.

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Эксперименты с Ботоксом проводились в двух российских больницах. 60 пациентам в произвольном порядке вводили Ботокс или физраствор. В течение 30 дней после операции люди, получавшие Ботокс во время самой операции, имели 7%-ю вероятность развития аритмии. В контрольной группе вероятность равнялась 27%. Что важно, осложнений Ботокс не вызвал.