В Крыму будут судить мать, чей отказ от лечения дочери привел к смерти ребенка

В Крыму будут судить женщину за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, женщина, отказалась от лечения малолетней дочери и в результате ребенок умер.

Как говорится в сообщении прокуратуры, женщина и ее ребенок были направлены на лечение в отделение патологии новорожденных Республиканской детской клинической больницы, однако, не пройдя полный курс лечения, мать с дочерью самовольно покинули лечебное учреждение.

Спустя некоторое время ребенка направили на лечение в Нижнегорскую центральную райбольницу. «Опять, не пройдя полный курс лечения, мать со своим ребенком уходит из больницы», - сообщили в прокуратуре.

Через несколько месяцев при прохождении медосмотра врачи констатировали у девочки повышенную температуру и рекомендовали немедленно лечь в Нижнегорскую ЦРБ. «В тот же день мать пишет расписку об отказе от стационарного лечения. Через три дня девочка умирает», - отметили в прокуратуре.

Прокуратурой Нижнегорского района Крыма возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Дело направлено в суд.

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