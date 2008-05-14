ГлавКРУ нашло в Минздраве Украины нарушений на 22 млн. гривен

Главное Контрольно-ревизионное управление во время ревизии в Министерстве здравоохранения обнаружило нарушений финансовой дисциплины на 22 млн. грн. Об этом «proUA» » сообщила пресс-служба ГлавКРУ.

Кроме того, было обнаружено достаточно много недостатков при планировании и организации выполнения централизованных мероприятий и программ в финансово-хозяйственной деятельности министерства в части содержания аппарата и выполнения отдельных бюджетных программ за 2007 год.

В частности, в нарушении Закона “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” тендерным комитетом МОЗ к тендерной документации на закупку антиретровирусных препаратов для профилактики и лечения СПИДа включались требования, которые ограничивали конкуренцию и предоставляли преимущество одному из участников, что в сущности были дискриминационными условиями для других участников торгов. Таким образом, как отметили пресс-службе, МОЗ потратило 15, 7 млн. гривен.

Неучет тендерным комитетом МОЗ требований Закона “О НДС” и положений постановления Кабмина „Про перечень изделий медицинского назначения, операции по продаже которых освобождаются от налогообложения на добавочную стоимость”, привело к лишнему расходованию бюджетных средств при приобретении медицинского оборудования на сумму 4, 4 млн. гривен.

Согласно сообщению пресс-службы, МОЗ и ДП „Укрмедпостач” не принимались надлежащие меры относительно взыскания штрафных санкций и пени за нарушение поставщиками сроков поставки и монтажа приобретенного оборудования, в результате чего госбюджетом потеряно 1 млн. гривен.

Просчеты в организации централизованных закупок и снабжения привели к тому, что на момент ревизии было закуплено, но не использовалось оборудование на общую сумму 93, 8 млн. гривен. Причиной этого стало отсутствие надлежащих помещений для установления оборудования.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что обнаружено приобретение медицинских препаратов с коротким сроком годности, а также в объемах, которые значительно превышают фактическую потребность в них, чем создана угроза порчи таких препаратов на сумму почти 9 млн. гривен из-за истечения срока пригодности.

В нарушение Закона „Про источники финансирования органов государственной власти” на содержание аппарата МОЗ привлечены 832 тыс. грн. средств ГП „Государственный фармакологический центр”, который входит в сферу его управления.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, из-за неправомерных действий должностных лиц на счет МОЗ в 2007 году согласно исполнительным письмам судебных органов проведено принудительное взыскание в интересах незаконно уволенных работников 336, 2 тыс. гривен.

На протяжении 2007 года численность заместителей Министра здравоохранения на 2 единицы превышала предельную численность, определенную постановлением Кабмином от 26.02.2000 № 403. В результате этого расходы на сверхнормативное содержание должностей заместителей Министра составили 316 тыс. гривен.