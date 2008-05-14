Диета для скелета

Мы все знаем, что такое остеопороз, как раз он является причиной того, что мы не можем позволить себе хождение на каблуках, ведь любое неосторожное движение, вернее шаг, могут стать причиной довольно серьезных последствий, например, перелома. Максимального развития женские кости достигают к тридцати пяти годам, после этого следует тщательно следить за их сохранением.

Безусловно, наибольшей эффективностью в целях профилактики обладает потребление кальция. Чтобы его уровень в организме не нарушался, необходимо обеспечить его ежедневное поступление в организм в количестве семисот-восьмисот миллиграммов ежедневно. А в период беременности и лактации эта норма должна быть вдвое больше.

Увеличение норм кальция происходит и с возрастом. Но, для лучшего усвоения кальция требуется определенное количество витамина D, в норме это должно составлять три миллиграмма, а в период беременности – десять. Помогает усвоению кальция и лактоза, и фосфор, который принимается в балансе с кальцием, то есть они должны быть в равной пропорции.

А вот отрицательно влияют на усвояемость кальция наши вредные привычки, такие как алкоголь и курение. Источниками кальция для организма могут служить и специальные пищевые добавки, содержащие в своем составе и витамин D, и определенные продукты питания. Если говорить об этом более подробно, то к таким продуктам относится молоко и молокопродукты, а также зелень – укроп, шпинат и петрушка.

А витамин D можно восполнить за счет рыбы, яиц, круп, ну и, конечно же, не забывать о солнце. Если же вымывание костной ткани уже началось, то следует полностью отказаться от вегетарианской диеты, так как растительная пища не способна обеспечить организм достаточным количеством естественного кальция, да и кальций, который получен с животной пищей, гораздо легче усваивается.

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