Лечебные свойства морских водорослей

В ламинарии найдено около сорока макро- и микроэлементов и все основные витамины. Она – прекрасный источник клетчатки.

Как и другие водоросли, она может служить хорошим источником кальция для тех, кто не употребляет молока. Некоторые виды водорослей в ста граммах содержат 1000–1400 мг кальция.

Водоросли богаты железом, они выручат вегетарианцев и постящихся. Причем если 100 г говядины или свинины содержат около 2.5 мг железа, а 100 г курятины – 1,6 мг, то в 100 г водорослей в зависимости от вида спрятано от 6 до 29 мг железа.

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Еще одна проблема строгих вегетарианцев – недостаток витамина В12. Принято считать, что он содержится только в животных продуктах. Однако водоросли могут успешно конкурировать с мясом и яйцами по содержанию этого важнейшего витамина и уступают лишь печени и другим потрошкам.

Фосфор, необходимый мозгу, и калий, полезный для сердца, присутствуют в них также в рекордном количестве. Детям этот богатый йодом продукт очень полезен.