Как измерить качество жизни граждан страны?

В рейтинге стран по качеству жизни Украина заняла 57 из 63 позиций, а само качество жизни в Украине названо одним из самых низких в Европе и странах прежнего Советского Союза. Такими являются результаты исследования “Оценка социально-экономических достижений и потенциала Украины", проведенного с привлечением как государственных, так и не государственных организаций на деньги канадского агентства из международного развития. Кроме того, исследование засвидетельствовало, что население Украины в дальнейшем стремительно уменьшается. В частности, авторы исследования прогнозируют, что до 2030 года населения Украины уменьшится до 37 миллионов, а до 2050 года – до 29 миллионов лиц. Идея, да и само устойчивое выражение «качество жизни» родились в США и Японии после Второй мировой войны: как-никак бурное экономическое развитие подстегнуло к увеличению материальных благ на душу населения. Материя

Предполагалось, что чем больше в семье новых вещей длительного пользования, тем счастливее люди. Поэтому первые исследования качества жизни сегодня не могут не вызвать улыбки: вычислялась динамика роста семейных доходов, скорость обзаведения телевизорами, пылесосами, мебельными гарнитурами и прочими простыми человеческими радостями. Таким образом воспроизводилась скорость, с которой потребители идут к своему счастью. Ну, а тот участок дороги, когда они уже оказывались «на подходе», и назывался высоким качеством жизни.

Понятно, что такой способ измерения качества жизни возможен при совершенно устойчивой ситуации. Во-первых, все должны верить, что материальные блага ведут к неминуемому счастью. Во-вторых, расслоение по материальному признаку должно быть минимальным, а верхняя планка (там, где начинается «счастье») должна быть стабильна и достижима для подавляющего большинства населения.

Сейчас мы уже лишены подобных иллюзий: из-за стремительного роста технологий мало кто четко представляет, сколько вещей ему нужно для окончательного и бесповоротного удовлетворения; из-за постоянных отсылок на чужое сверхбогатство мы слабо осознаем свои потребности, из-за рекламы мы регулярно чувствуем себя чем-то обделенными.

В общем, это был гибельный путь (как для исследователей, так и для простых смертных) – приравнивать качество жизни к уровню жизни.

Сознание Попытки измерить качество жизни на этом не закончились: маятник качнулся в противоположную сторону. Было решено, что качество жизни зависит не столько от экономики, сколько от личного самоощущения и комфортного существования внутри общества. Но как измерить степень комфорта?

Первым делом социологи предложили измерить эмоциональный баланс: подсчитать, сколько положительных эмоций человек испытал за отчетный период, затем вычесть из них количество отрицательных – и станет понятно, насколько человек удовлетворен собственной жизнью. Удачная идея, особенно если закрыть глаза на то, что эмоции не равны друг другу по степени глубины, а некоторые, вообще, сложно однозначно трактовать как сугубо положительные или отрицательные.

Идем на стыковку

Потерпев неудачу с эмоциями, было решено обратить внимание не на человека, а на саму жизнь – качество каких ее составляющих мы хотим оценивать? Да вообще-то качество всего, что окружает человека: семьи, работы, здоровья, жилища, дружеских связей. Но выяснилась любопытная деталь: когда респондентов просили оценить одну из сфер своей жизни, они были способны честно ответить, что, например, с работой не очень, зато друзья отличные. А вот когда было предложено оценить качество своей жизни в целом, то респонденты старались указать на то, что очень довольны жизнью и, соответственно, ее качество – на высоте.

Так на поверхность всплыла еще одна проблема: очень уж она субъективна, эта личная оценка.

Еще один подход – оценить качество жизни на социальном фоне. Так, например, был предложен индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), учитывающий ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования, ВВП на душу населения и еще ряд параметров. Но при этом понятно, что высокий индекс развития человеческого потенциала совершенно не будет означать, что человек с высшим образованием, доживший до 80 лет, окажется совершенно удовлетворен своей жизнью. Скорее ИРЧП – показатель того, насколько эффективно страна может заботиться о своих гражданах. Без гарантий каких-либо положительных результатов для каждого в отдельности.

Парадоксы качества жизни Почему, вообще, все к нему привязались, к этому качеству жизни? Да потому, что это способ понять, насколько реально благополучие широкого круга людей – например, жителей определенной местности. И в пользу существования такой вроде бы эфемерной вещи, как качество жизни, свидетельствуют примеры «от обратного» - когда все условия для счастливой жизни были соблюдены, а живые люди от этого не испытывали никакой радости.

Так, например, после падения Берлинской стены в Восточной Германии феноменально упала рождаемость, и повысилось количество самоубийств в несколько раз: люди были дезориентированы, несмотря на появившиеся свободы и материальные блага. В советское время существовали программы по борьбе с вымиранием коренных народов Севера: их обеспечивали относительно комфортабельным жильем и рабочими местами – а народы Севера как пили, так и продолжали пить, поскольку был нарушен их жизненный уклад. Да взять хотя бы ситуацию в крупных российских городах: увеличение уровня жизни налицо (по сравнению, например, с тем, что было десять лет назад), а качество жизни – так себе: никому не гарантирована ни социальная поддержка, ни пресловутая уверенность в завтрашнем дне. В любой момент благополучие может оказаться иллюзорным.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает оценивать качество жизни сразу по нескольким параметрам:

· Физические: энергичность, усталость, физический дискомфорт, сон и отдых

· Психологические: самооценка, концентрация, положительные эмоции, негативные переживания, мышление.

· Степень независимости: повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения.

· Жизнь в обществе: повседневная активность, социальные связи, дружеские связи, принятие человека в обществе и его общественная значимость, профессионализм

· Окружающая среда: жилище и быт, безопасность, досуг, доступность информации экология (климат, загрязненность, густонаселенность).

· Духовность и личные убеждения.

Пока что все, что мы можем сделать для себя лично в плане понимания качества собственной жизни, – взять параметры ВОЗ и оценить их применительно к себе. А после задуматься о причинах таких оценок. И если помимо социальных причин, найдутся и личные – это повод для изменения жизни.

По материалам www.medportal.ru