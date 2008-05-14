В Днепропетровске наблюдается бум рождаемости

Только за последние две недели в родильном доме областной клинической больницы имени Мечникова появились на свет три тройни и пять двойняшек. Врачи называют это редкостью. В последний раз здесь родилась тройня шестнадцать лет назад.

Мамы малышей - счастливы, а вот папы до сих пор не скрывают волнения, так как не ждали такого массового пополнения. Областная власть обещает помочь многодетным семьям с финансовыми и жилищными проблемами. Для этого каждой семье найдут спонсора.

ICTV