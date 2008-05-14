Россия пересматривает свое отношение к абортам

Все больше сил в этой стране затрачивается на борьбу с абортами, ведь этот показатель в России очень высок, и при сложившейся демографической ситуации, он не может не вызывать опасений. И тот факт, что в последнее время количество абортов имеет тенденцию к снижению, не может особо успокаивать, так как и это их число значительно превышает показатели других развитых стран мира. Так что, даже более или менее положительная ситуация не дает оснований для успокоения.

Государство направляет свои усилия на борьбу с этим тревожным явлением, принимая определенные меры, например, проведение с женщиной бесед специалистов, подписание ею бумаг о том, что она оповещена о том, какими последствиями может обернуться для нее искусственное прерывание беременности.

В настоящее время не существует списка социальных показаний к аборту, за исключением инцеста и изнасилований, да и перечень медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности значительно сокращен.

Планируется наложение запрета на производство абортов частными клиниками.

Не остается в стороне от наболевшей проблемы и Государственная Дума, депутаты которой вынесли на обсуждение парламентариев законопроект, запрещающий рекламу искусственного прерывания беременности в любой форме.

Но, специалисты, занимающиеся непосредственно вопросами демографии, считают, что предпринятых мер недостаточно, так как следует искоренять не последствия, а причину. Ведь в настоящее время среди подростков не ведется работа с подростками, которые рано в настоящее время начинают половую жизнь, не задумываясь о возможных последствиях. Да и в полноценных семьях зачастую рождение ребенка представляет угрозу для материального благосостояния семьи.

По мнению специалистов, следует направить усилия на борьбу с инфантильностью современного российского общества, ведь большинство людей не видят ничего предосудительного в аборте, не считая его детоубийством, которым он является по своей сути.

Они также считают, что решить эти проблемы и сложившуюся ситуацию в силах государства, которое должно направить свои действия на поддержку молодых семей, на проведение мероприятий, способствующих повышению ценностей, связанных с материнством.

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