В Одессе почтут память людей, умерших от СПИДа

В Одессе 18 мая пройдет акция «Помнить, чтобы жить», посвященная Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

В ходе пресс-конференции председатель правления Объединения «Разом за життя», региональный координатор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Татьяна Афанасиади сообщила, что в Одессе 18 мая пройдет акция «Помнить, чтобы жить», посвященная Дню памяти людей, умерших от СПИДа, которая проводится в третье воскресенье мая во всем мире.

По ее словам, в Одессе эта традиция поддерживается уже седьмой год. Цель акции: довести до граждан нашего города информацию о том, как противостоять эпидемии, позаботиться о своей безопасности, а так же чтобы те, кто живет с ВИЧ или СПИД не сталкивались с враждебным отношением окружающих.

«Акция начнется в 14.00 молебном за живых и панихидой по усопшим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, после чего пешая колона пройдет по ул. Дерибасовской, где к ней присоединится передвижная сцена на которой будет организована концертная программа, по ул. Пушкинской до Думской площади, где состоится вынос большой алой ленты волонтерами, запуск шаров, ярмарка социальных проектов с распространением информационно-образовательной тематической литературой», отметила Татьяна Афанасиади.

По ее мнению, «только используя комплексный подход к решению проблемы, уделяя одинаковое внимание и медицинским аспектам, и общественным действиям на местах можно достичь успеха».

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