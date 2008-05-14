Можно ли быстро снять ”заморозку” после визита к зубному?

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало лицензию на распространение в США препарата для быстрого снятия местной анестезии после визита к стоматологу. Согласно результатом клинических испытаний, лекарство сокращает время восстановления чувствительности языка, губ и десен приблизительно наполовину – до 75-85 минут.

Разработчик препарата под названием OraVerse - небольшая компания Novalar Pharmaceuticals, зарегистрированная в Сан-Диего. Стоимость одной инъекции лекарства составит приблизительно 12,5 долларов, и, учитывая количество обращений к стоматологам в США, оно может принести своим создателям сотни миллионов долларов в год.

OraVerse является модификацией хорошо известного средства для снятия гипертонических кризов фентоламина метансульфоната. Принцип действия лекарства достаточно прост: оно способствует расширению просвета кровеносных сосудов и усилению кровотока в тканях, что приводит к быстрому выведению обезболивающего из области инъекции. Препарат не рекомендуется применять таких процедур как чистка корневого канала или удаление коренного зуба.

По мнению разработчиков, наибольшую пользу OraVerse может принести детям. Дело в том, что при потере чувствительности после анестезии маленькие пациенты могут нанести себе достаточно серьезную травму, прикусив язык, губу или щеку. Впрочем, пока OraVerse разрешается использовать только при лечении взрослых и детей не младше шести лет.

Медпортал