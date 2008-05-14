В Киеве открылась фотовыставка для незрячих людей

Вчера в Киеве в Украинском доме открылась первая в Украине фотовыставка для незрячих людей «Дотронуться и увидеть».

Как сообщили УНИАН в международном благотворительном фонде «Украина 3000», автором идеи выставки и фоторабот выступил украинский фотограф Юрий БИЛАК при поддержке фонда «Украина 3000», фонда Open Ukraine и Посольства Франции в Украине.