В Киеве открылась фотовыставка для незрячих людей
10:04, 14 мая 2008Страна
0
При поддержке фонда «Украина 3000»
Вчера в Киеве в Украинском доме открылась первая в Украине фотовыставка для незрячих людей «Дотронуться и увидеть».
Как сообщили УНИАН в международном благотворительном фонде «Украина 3000», автором идеи выставки и фоторабот выступил украинский фотограф Юрий БИЛАК при поддержке фонда «Украина 3000», фонда Open Ukraine и Посольства Франции в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter