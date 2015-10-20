Львов выделил средства на оздоровление детей участников АТО

Львовский городской совет выплатит 228 семьям города материальную помощь на оздоровление детей участников антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, городской председатель Львова Андрей Садовый подписал распоряжение о предоставлении одноразовой материальной помощи на оздоровление детей участников АТО – жителей Львова. Одноразовую помощь на оздоровление детей на общую сумму 876,4 тыс. грн, в ближайшие дни получат 228 семей города.

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