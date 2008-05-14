В ФРГ зафиксированы смерти от употребления энергетических напитков

Смешанный с алкоголем энергетический напиток может вызвать нарушение сердечного ритма, судорожные припадки и в результате привести к отказу почек. Возбуждающая и опьяняющая - эта смесь очень опасна, предостерегает пользователей немецкий Федеральный институт оценки риска.

В европейских ночных клубах коктейль из энергетического напитка Red Bull с водкой относится к числу фаворитов. Молодые люди особенно ценят комбинацию из алкоголя и возбуждающего энергетика - так можно всю ночь оставаться под кайфом и при этом не уставать танцевать.

Федеральный институт оценки риска в Германии предостерегает, как сообщает «Шпигель», что смешанные с алкоголем энергетические напитки, могут быть очень опасными для здоровья. Прежде всего, привести к нарушениям ритма сердца, судорожным припадкам и отказу почек. Уже зафиксировано несколько смертельных случаев. Один человек скончался до прибытия врачей скорой помощи, после того, как выпил такой коктейль. Другой 18-летний юноша для концентрации внимания при подготовке к сдаче экзамена на водительские права, в течение нескольких дней выпил большое количество банок с Red Bull. В следствие отека мозга и легких у него наступил коллапс.

По сообщению немецких журналистов, токсикологические центры в ФРГ располагают информацией о нежелательных побочных действиях таких напитков. Тем не менее, необходимо сказать, что до сих пор еще невыяснено, какими причинами может быть вызван физический вред здоровью и действительно ли энергетические напитки являются причиной летальных исходов.

В рекомендации предназначенной для правительства, Федеральный институт оценки риска советует не смешивать энергетические напитки с алкоголем, а также воздержаться от активного занятия спортом после его употребления. Детям и беременным женщинам совсем следует отказываться от употребления энергетических напитков. Лидер продаж - Red Bull рекламируется как продукт, который «заряжает энергией».

Парламентский государственный секретарь в Министерстве защиты прав потребителей Улла Хайнен призвала к диалогу между производителями напитков и Федеральным институтом оценки риска: «Я ожидаю, что производители проверят свою продукцию и укажут на возможные опасности».

О возможном риске от употребления энергетических напитков, вроде «Ред Булла», велись дискуссии еще до внедрения их на рынок. В некоторых странах производители обязаны писать на банках предупреждения о возможном вреде от употребления энергетиков. Из-за содержания в напитке кислоты аминосульфона таурина, во Франции его даже классифицировали как медикамент. Тем не менее, данное ограничение на продажу было отменено всего несколько недель назад.