После выборов в Киеве столичные медики могут остаться без зарплат

Летом, по окончании избирательной гонки, медики столицы могут не получить заработной платы, сказал в интервью УНИАН директор аналитико-исследовательского центра “Институт города” Александр СЕРГИЕНКО.

Он сообщил, что 4 апреля Главное управление здравоохранения Киева издало приказ №148, в котором «рекомендовало» руководителям больниц и поликлиник выплатить своим работникам по 1 тыс. грн. «ва счет экономии фонда заработной платы на 2008 год».

“Поскольку никакой экономии для премирования в масштабах города не хватит, то руководство медучреждений выплатило средства просто из фонда заработной платы”, – утверждает А.СЕРГИЕНКО.

Он сообщил, что согласно соответствующему распоряжению КГГА за подписью первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, который на момент подписания документа был "и.о. председателя", на эти выплаты были потрачены 104 млн. грн. по статье «Здравоохранение».

«Медицинская операция», проведенная перед Пасхой, по словам эксперта была продолжена решением мэрской команды повторить ее ко Дню Киева. По информации А.СЕРГИЕНКО, было направлено письмо в ГУ здравоохранения с требованием «предоставить расчет средств» для осуществления еще одной выплаты.

«Фактически КГГА покупает голоса медиков за счет самих медиков. Все выплаты осуществляются из зарплат следующих месяцев”, – заявил директор «Института города».

По его убеждению, весь расчет строится на том, что закрывать дыры в бюджете будет уже новый Киевсовет.

А.СЕРГИЕНКО также сообщил, что действующий состав КГГА не справляется с выполнением бюджета. “За два месяца поступления вместо 17% составили 11%, а расходы еще менее - 8,5%”, - привел цифры эксперт.

А.СЕРГИЕНКО выразил мнение, что если фонд заработной платы медиков будет исчерпан, то руководство начнет массово отправлять их в отпуска за свой счет, и неизвестно, кто тогда будет лечить киевлян.

Справка УНИАН. Аналитико-исследовательский центр «Институт города» является неприбыльной общественной организацией, задачей которого является всестороннее изучение проблем современного города, анализ деятельности органов власти, организаций, предприятий и учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность города, разработка концепций, проектов и рекомендаций относительно решения его проблем и информирования общественности относительно путей их решения.

Директор «Института города» А.СЕРГИЕНКО – депутат Киевсовета 1990-98 гг. С 1993 года работал в международных организациях «Всемирный банк», Агентство США по международному развитию, Программе развития ООН. Стажировался в мэрии Тулузы (Франция) и в США (дважды), имеет диплом Международного института менеджмента (Атланта, США).