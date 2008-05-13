В Донецкой области после прививки от кори умер старшеклассник

Управление здравоохранения Донецкой области запретило проведение иммунизации против кори и краснухи до выяснения причин смерти 11-классника из Краматорска.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН по телефону начальник облуправления Александр АНИЩЕНКО.

По его словам, вчера у старшеклассника из Краматорска через три часа после прививки поднялась высокая температура, около 19-ти часов он был госпитализирован в больницу. Затем около часа ночи состояние подростка резко ухудшилось, в связи с чем он был переведен в реанимационное отделение. Медики предпринимали все для стабилизации состояния больного, однако его жизнь спасти не удалось, констатировал А.АНИЩЕНКО.

Начальник облздрава сказал, что сегодня была создана специальная областная комиссия, которая выехала в Краматорск. Кроме того, А.АНИЩЕНКО отметил, что о случившимся оповещено Министерство здравоохранения Украины, и его представители завтра приедут в Донецкую область.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что послужило причиной смерти мальчика, и только комиссия сможет выяснить, отчего он умер. "Связано это или не связано с тем, что старшеклассник умер после прививки, пока нельзя утверждать, поэтому управление распорядилось пока остановить иммунизацию против кори и краснухи до выяснения причин смерти ребенка", - сказал А.АНИЩЕНКО.