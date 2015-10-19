На Закарпатье из Донецкой области приехали на отдых 27 детей

В Закарпатскую область из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области в рамках проекта «Восток и Запад – вместе!» приехали на отдых 27 детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, поездку школьникам организовали донецкая и закарпатская милиция в рамках социально-культурного проекта «Восток и Запад – вместе!», который стартовал в Украине.

По данным ЦОС, в рамках этого проекта «дети войны» будут учиться вместе с закарпатскими детьми в местных школах, а после уроков будут посещать различные выдающиеся места области и обмениваться опытом.

В милиции уточнили, что 27 детей (учащиеся 10-11 классов) из прифронтовых школ Марьинки, Красногоровки, Гранитного и Чермалыка добирались из Мариуполя полтора суток в сопровождении милиционеров и учителей. Они прибыли в Закарпатье вечером 18 октября и пробудут там 11 дней.

По данным ЦОС, детей поселили в санатории «Поляна» в Свалявском районе Закарпатья. «Школьники будут проживать в санатории и посещать Полянскую сельскую школу, а также посетят музеи и замки Закарпатья», - сообщили в милиции.

Как отметил руководитель закарпатской милиции полковник Сергей Князев, подобные проекты для детей двух регионов милиционеры будут реализовывать и в дальнейшем.

Согласно сообщению, средства на отдых детей закарпатские и донецкие правоохранители изыскали сами.