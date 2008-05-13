Лук – уникальный доктор

Лук – это поистине уникальный помощник при различных заболеваниях, кладезь витаминов и прекрасный косметолог. Давайте же остановимся на тех рецептах, которые помогут нам не только сохранить здоровье, но и быть красивыми и обаятельными, а также иметь здоровые и роскошные волосы.

Если вас мучают отеки, то воспользуйтесь таким средством: возьмите две луковицы средних размеров и порежьте их тоненькими ломтиками. Оставьте их на ночь, чтобы они пустили сок, который следует по утру отжать и принимать натощак по две чайной ложки.

Если же вас мучают ячмени, нарывы, прыщи, испеките в духовке луковицу, разрежьте пополам и в горячем виде прикладывайте половинки к воспаленным областям или наложите на них повязку.

Из лука и меда можно приготовить прекрасную маску для лица. Приготовьте луковую кашицу, натерев лук, добавьте в нее такое же количество меда и наложите на лицо. Такая маска освежит цвет лица и предупредит преждевременное образование морщин.

А если же медово-луковую смесь принимать по одной столовой ложке утром и вечером, то вы избавитесь от недуга, связанного с заболеванием сосудов головного мозга.

Пригодится лук и при уходе за волосами. Возьмите две луковицы средней величины и натрите их на мелкой терке, отожмите через три слоя марли. Полученным соком натрите голову и обмотайте целлофаном и укутайте шерстяным платком. Через час смойте маску с волос теплой водой. Курс такого лечения волос составляет месяц, дважды в неделю.

А вот еще один рецепт против выпадения волос, правда, без использования лука.

Возьмите двести пятьдесят граммов водки, три стручка горького перца и настаивайте в течение двадцати одного дня. Этой настойкой через день смазывайте корни волос из расчета одна чайная ложка на голову.

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