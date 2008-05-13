Малоподвижный образ жизни убивает 2 млн человек ежегодно - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на службу новостей ООН обнародовала данные, согласно которым ежегодно от болезней, обусловленных недостаточной физической активностью, в мире умирает около 1,9 млн человек.

По подсчетам экспертов ВОЗ, в Европе и Центральной Азии жертвами неподвижного образа жизни становятся свыше 600 тысяч человек в год. Специалисты отмечают, что физическая активность, не менее 30 минут в день снижает риск развития ряда наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.

В 2002 году ВОЗ учредила международный день «Движение - это здоровье», который отмечается 10 мая. В этом году ВОЗ уделила особое внимание социальному неравенству в вопросах физической активности.

Эксперты отмечают, что во многих странах доступ к спортивным залам и клубам - это удовольствие, которые не каждый может себе позволить. ВОЗ подчеркивает в связи с этим, что условия и средства для физической активности должны быть легко доступны, приемлемы в контексте местных культурных традиций, привлекательны и удобны, говорится в сообщении.

Ожирение в целом не ведет к повышенному риску возникновения сахарного диабета, гипертонической болезни и прочих заболеваний, традиционно объясняемых наличием избыточного веса. Все эти заболевания связаны не с ожирением а с причинами его появления.

СЕГОДНЯ