Ученые нашли причины появления осложнений во время беременности

Группа американских ученых выявила причины, которые приводят к появлению преэклампсии – осложнению, которое возникает во второй половине беременности.

Преэклампсия является одним из проявлений позднего токсикоза беременных. Причины возникновения этого заболевания, развивающегося у 5% женщин, до сих пор точно неизвестны, а единственным эффективным методом его лечения является стимуляция преждевременных родов.

Американские специалисты, проведя ряд исследований, выяснили, что в основе преэкламсии может лежать дефект гена COMT, кодирующего особый фермент, который необходим для выработки белка 2-Метоксиэстрадиола (2-МЕ), что регулирует процесс новообразования сосудов плаценты.

Как правило, в последние три месяца беременности концентрация данного белка увеличивается, но у пациенток с преэклампсией его уровень остается низким.

Как показали проведенные опыты на мышах, при генетически обусловленном дефиците белка 2-МЕ у беременных особей возникали классические признаки преэклампсии: подъем артериального давления, появление белка в моче и гипоксия плода. А когда ученые вводили мышам этот белок, то все симптомы преэклампсии, как правило, исчезали.

Специалисты сообщают, что данные нового открытия в будущем помогут при разработке эффективных лекарственных препаратов, а также теста для раннего выявления женщин, предрасположенных к преэклампсии.

Корреспондент.net