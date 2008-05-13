В Чернигове разработали программу снижения уровня сердечно-сосудистых заболеваний

Программу профилактики и лечения артериальной гипертензии, предупреждения смертности и инвалидности населения в результате сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний в г. Чернигове до 2010 года одобрено на заседании исполнительного комитета городского совета. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью городского совета.

Одобренная программа позволит в Чернигове снизить уровень смертности сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний почти втрое. Основная ее цель – снижение заболеваемости населения с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сосудистыми поражениями мозга, смертности от осложнений, повышения длительности и качества жизни больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За средства городского бюджета (400 тысяч гривен) планируется обеспечить медицинские заведения препаратами для лечения острого инфаркта миокарда и мозгового инсульта, а также приобрести для кардиологических отделений больниц и бригад скорой помощи экспресс-тесты для ранней диагностики инфаркта миокарда в количестве 700 штук ежегодно. Кроме средств городского бюджета, реализация программы предусматривает привлечение дополнительных источников финансирования, в частности, на модернизацию медицинского оборудования. Программу должны также утвердить депутаты горсовета.

По информации начальника управления здравоохранения горсовета Юрия БОЙКА, сердечно-сосудистые заболевания в Чернигове, как и в Украине, являются масштабной медицинской проблемой, поскольку именно они становятся основной причиной смерти людей. По официальным данным, ежегодно в Чернигове регистрируют свыше 2 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет 62% от всех умерших. "Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что почти каждый пятый умирает в работоспособном возрасте", - отметил Ю.Бойко.

Ежегодно у более чем 400 черниговчан возникает инфаркт миокарда, 23% больных умирают. Учащаются инсульты, у больных с высоким давлением развивается ишемическая болезнь сердца.

Такие угрожающие статистические данные врачи объясняют несоответствием лечения больных амбулаторно, на этапе госпитализации и стационаре. Предотвратить осложнения вполне возможно, если своевременно установить диагноз и применить эффективные медикаменты. По мнению медиков, значительное внимание также следует уделить профилактическим мероприятиям и пропаганде здорового образа жизни.