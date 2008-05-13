Яблоки и рыба - самая полезная еда

Немецкие исследователи определили 10 самых полезных продуктов питания для здоровья человека. Все продукты были опубликованы в журнале Focus. Лидером в этом рейтинге стали яблоки. По мнению ученых, люди, съедающие по яблоку в день, имеют меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера. Как оказалось, в яблоках много полезных веществ, блокирующих развитие онкозаболеваний. В частности, кверцетин тормозит рост раковых клеток. К тому же это вещество обладает противовоспалительным действием и уменьшает вред от так называемых свободных радикалов.

Второе место заняла рыба. Медики советуют сердечникам есть побольше рыбы и поменьше мяса. Три блюда из морепродуктов в неделю или 30 грамм рыбы в день уменьшают риск возникновения инфаркта на 50%. Ученые объясняют это содержанием в рыбе жирных кислот Омега-3, которые благоприятно действуют на клеточные мембраны.

Третьим в рейтинге стал чеснок. Этот овощ является основным лекарством от простудных заболеваний, к тому же его регулярное употребление снижает риск возникновения рака желудка и кишечника. Также улучшается работа пищеварительной системы. Чеснок защищает организм от заболеваний сердца, предупреждает возникновение тромбов.

Клубника, по мнению немецких ученых, менее полезна, чем чеснок. Как оказалось, эта ягода намного богаче витамином С, нежели кислые лимоны. К тому же в клубнике содержится обильное количество железа, повышающего гемоглобин. Этот плод вырабатывает эфирные масла, способные сдерживать образование энзимов, провоцирующих развитие рака.

Морковь заняла пятое место. Этот овощ содержит бета-каротин, который нейтрализует свободные радикалы, разрушающие генную структуру и провоцирующие рак. К тому же морковь оказывает благоприятное воздействие на состояние кожи и зрения. Стоит запомнить, что салат из моркови лучше всего есть со сметаной или маслом, поскольку бета-каротин лучше растворяется в жирах.

Следующим в списке стоит перец. Острый перец чили помогает похудеть в кратчайшие сроки, благодаря своей способности нормализовать обмен веществ. Капсацин, который придает острый вкус перцу, способствует выработке желудочного сока. Таким образом происходит уничтожение вредных бактерий в желудке и кишечнике.

Седьмыми по полезности являются бананы. Эти фрукты необычайно богаты углеводами.

В них содержатся вещества, препятствующие быстрому поступлению сахара в кровь. К тому же в этих плодах количество магния составляет одну шестую часть от суточной потребности организма.

Зеленый чай также имеет множество полезных свойств. В частности, вещество катехин препятствует развитию атеросклероза и предохраняет от заболевания раком простаты.

Восьмое место заняла соя. Она содержит много лецитина и витаминов группы B, которые усиливают мыслительные способности и укрепляют нервную систему.

Девятым по счету стало молоко. Этот продукт богат на ценные белки, легко перевариваемые жиры и полезный сахар лактоза. В молоке к тому же много кальция.

Вишневый сок замыкает десятку лидеров. Он помогает справиться с мышечной болью после физических нагрузок, полагают американские ученые из Университета Вермонта. Стоит отметить, что рекомендуемая лечебная доза – стакан сока вишни или 45 ягод.

www.podrobnosti.ua