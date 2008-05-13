Украинские аптеки лишат лицензий за незаконную продажу сильнодействующих лекарств

Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения Украины разработала проект изменений к нормативно-правовой базе регуляции обращения ядовитых сильнодействующих лекарственных средств, которыми предлагается лишать лицензий на право торговли предпринимателей, которые незаконно продают такие препараты. Об этом сообщил заместитель председателя Госслужбы Константин Косяченко.

Он отметил, что согласно с действующим законодательством лишать лицензий на право торговли лекарственными средствами любого субъекта предпринимательской деятельности после выявления у него первого факта нарушения, даже достаточно серьезного, практически невозможно. “Мы инициируем изменения к лицензионным условиям, которые бы сделали их более жесткими и позволили отбирать лицензию у частных предпринимателей уже после первого факта незаконной продажи ими ядовитых сильнодействующих лекарственных средств”, - сказал К.Косяченко.

По словам заместителя председателя Госслужбы, проект изменений уже одобрен в Министерстве здравоохранения и находится на рассмотрении Государственного комитета по предпринимательской деятельности. К.Косяченко выразил надежду, что в ближайшее время такие изменения будут окончательно утверждены и заявил о готовности сразу после этого приступить к проверке аптек, относительно которых существуют подозрения в незаконной продаже вышеупомянутых лекарственных средств.

Кроме этого, К.Косяченко обратил внимание на необходимость рассматривать отдельно вопрос легального и нелегального обращения ядовитых лекарственных средств, в частности "трамадола", при производстве которого внедрен жесткий предметно-количественный учет, а продажа в государственных аптеках постоянно контролируется. В то же время, по его словам, существует проблема нелегальной продажи, и именно это побуждает внедрить максимальную регуляцию аптечного бизнеса со стороны государства.