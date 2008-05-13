“Перинатальная медицина и безопасное материнство”

В АР Крым, с. Коктебель, 15-17 мая состоится научный симпозиум “Перинатальная медицина и безопасное материнство” Организаторы: НМАПО им. П.Л. Шупика, 04112, Киев, ул. Дорогожицка, 9 тел.(044) 489-49-35 Приглашены к участию: представители Греции, США, Турции, Италии, Черногории, Польши, Швейцарии, Нидерландов, России, Грузии, Беларуси, Молдовы, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций.

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