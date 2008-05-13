“Патология внутренних органов – современный взгляд на проблему”

В г. Киев, 15-16 мая состоится научно-практическая конференция “Патология внутренних органов – современный взгляд на проблему” Организаторы:Украинская военно-медицинская академия Минздрава Украины 03049, Киев, ул. Курска, 13-А тел. (044) 521-84-45, 243-15-24 Приглашены к участию: представители Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций.

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