Как “восстановиться” после праздников

Миновали весенние праздники, которые просто не могли не отразиться на фигуре и на здоровье.

Во время дней отдыха мы нарушаем режим питания и сна, употребляем вредные продукты и алкоголь в больших количествах, а также заметно снижаем уровень физической активности.

Для того чтобы оправиться от череды праздников, прислушайся к советам, приведенным ниже.

· Вместо кофе и черного чая употребляй зеленый чай.

· Включай в рацион продукты, богатые витамином С, к таким можно отнести паприку, цитрусовые, киви и т.д.

· Старайся, чтобы в твоем рационе присутствовало больше продуктов, богатых клетчаткой и витаминами группы В, таких как крупы, зеленые овощи и зерновой хлеб.

· Работу желудка помогут наладить бульоны и супы, поэтому не забывай включать их в свой рацион.

· Не следует совсем отказываться от употребления белков, просто останови свой выбор на нежирных сортах рыбы и мяса.

· С жировыми излишками с успехом борется кальций, поэтому включай в свой рацион больше молочных продуктов.

· Для приготовления пищи старайся использовать растительные жиры.

· В день следует выпивать не менее двух литров жидкости.

· Если будешь отказываться от завтрака, то больше будешь съедать в обед. Вывод: завтракать необходимо.

· Есть следует часто, не менее четырех раз в день, но порции не должны быть большими.

· Не следует увлекаться сладостями, но и полностью от них не отказывайся, так как с помощью них твой организм избавляется от стресса.

Так как соленья повышают аппетит, то от них лучше отказаться.