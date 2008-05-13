Если вы хотите иметь «голливудскую» улыбку, то вам придется обратиться к стоматологу. Бум «голливудских» улыбок в самом разгаре и это заставляет стоматологов искать новые методы отбеливания зубов, чтобы не разочаровать своих пациентов.

Что такое профессиональное отбеливание зубов

Профессиональное отбеливание зубов отличается от домашнего тем, что проводится в кабинете стоматолога с использованием специальной аппаратуры и растворов с высокой концентрацией отбеливающих компонентов.

При этом качество отбеливания зависит от профессионализма стоматолога, индивидуальных особенностей зубов пациента и соблюдения пациентом всех правил ухода за зубами. Способ и средства для отбеливания зубов подбираются в каждом отдельном случае индивидуально, учитывая все показания и противопоказания. Стоматолог знает, что не все зубы поддаются отбеливанию, он может рекомендовать, вместо отбеливания художественную реставрацию зубов с помощью коронок и виниров -пластинок, которые наклеиваются на зубы.

Подготовка к профессиональному отбеливанию зубов

Стоматолог перед отбеливанием пролечивает кариозные зубы, проверяет установленные пломбы, если нужно удаляет их и устанавливает новые, очищает, шлифует, полирует и фторирует поверхность эмали. Перед и в период проведения отбеливания зубов не рекомендуется употреблять красящие пищевые продукты.

Противопоказания для профессионального отбеливания зубов

Противопоказанием для отбеливания зубов (кроме фотоотбеливания) являются любые заболевания зубов и полости рта: кариес, трещины эмали, обнажение корня зуба, пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб), стоматит и др. Противопоказанием являются беременность и кормление грудью, аллергия на компоненты отбеливающих систем.

Способы профессионального отбеливания зубов

Офисное отбеливание зубов можно провести несколькими способами.

Первый способ - химическое отбеливание зубов. В профессиональных системах используется обычно перекись водорода в достаточно высокой концентрации, результат виден почти сразу, эффект держится долго. Но во рту у пациента не должно быть пломб и протезов. При химическом отбеливании часто возникает повышенная чувствительность зубов.

Второй способ - с помощью воздушно-абразивной системы. При этом способе происходит механическое очищение зубов смесью чистящего порошка с водой и сжатым воздухом. Удаляется мягкий и твердый зубной налет, поверхностные пятна на эмали от пищевых продуктов, зуб осветляется на 1-2 тона.

Третий способ - с помощью ультразвука. Здесь осветление также идет за счет очищения и полировки зуба при помощи специального ультразвукового аппарата.

Четвертый способ - лазерное отбеливание зубов, которое позволяет отбеливать более глубоко, точечно воздействуя на зуб. Лазером активируется химический состав с аргоном, который наносится на эмаль и вызывает быстрое и стойкое ее отбеливание - сразу на несколько тонов за сеанс.

Пятый способ - фотоотбеливание зубов. Зубы покрываются специальным составом, из которого под воздействием света от галогеновой лампы выделяется кислород, резко и надолго (на несколько лет) осветляющий эмаль зуба. Чувствительность зубов не нарушается, поэтому способ может применяться при дефектах эмали и наличии старых пломб. Примером фотоотбеливания зубов может быть технология Zoom с использованием бескислотного отбеливающего геля. Отбеливание проводится в течение часа, а отбеливающий гель, в состав которого входит фосфат кальция, не только отбеливает зубы, но и лечит поврежденную эмаль.

Шестой способ - смешанное отбеливание зубов, которое применяется при очень темных зубах, например, у курильщиков. Здесь домашнее отбеливание сочетается с офисным. Это длительный способ, он требует нескольких посещений стоматолога в месяц.

Какие зубы с трудом поддаются отбеливанию

Есть зубы, которые трудно отбелить. Это:

- зубы с дефектами эмали, так как они всегда могут окрашиваться пищевыми красителями;

- зубы с высокой степенью прозрачности;

- зубы, которые в течение многих лет подвергались не очень интенсивному, но постоянному окрашиванию, например, зеленым чаем;

- зубы после лечения их резорцином или формалином, с пятнами от амальгамовых пломб;

- зубы, эмаль которых соприкасалась с металлом (например, металлическими штифтами внутри коронки);

- зубы, изменившие свой цвет в результате флюороза или лечения в детстве тетрациклином, а также пролеченные зубы, в которых удалена мягкая ткань (пульпа); такие зубы лучше отбеливать, сочетая внешнее отбеливание с отбеливанием внутри коронки.

Так нужно ли вообще отбеливать зубы? Если вы привыкли следить за своей внешностью, то отбелить изменившие свой цвет зубы, конечно же, нужно, но только правильно, учитывая все «За» и «Против» и у настоящих профессионалов.

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