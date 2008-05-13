Достаточное потребление жидкости очень важно для нормального функционирования организма человека. Но что же нам пить, чтобы получить максимум пользы?

Считается, что для того чтобы уничтожить болезнетворные бактерии воду достаточно прокипятить. Но это, увы, не так. Дело в том, что даже при кипячении далеко не все вредные бактерии погибают, кроме того, не стоит забывать и про различные тяжелые металлы, нитраты, пестициды, нефтепродукты и фенол, которые довольно часто содержатся в водопроводной воде.

Следует также отметить, что на стенках чайника в большом количестве можно найти осадок солей магния и кальция. Для того чтобы быть уверенными, что вода, которою вы пьете, безопасна для здоровья, ее следует пропустить через фильтр.

Довольно часто можно услышать о том, что напитки, в которых содержится кофеин, небезопасны для здоровья. Это не совсем так. Кофеин вреден, только если потребляется нами в избытке. Если лишить человека чая и кофе, а также шоколада, в котором также содержится это вещество, то человек станет нервным, раздражительным, начнет легко впадать в депрессии, мучиться головными болями.

Дело в том, что ежедневно человеку необходимо определенное количество кофеина, которое можно получить, выпив три чашки чая, две чашки кофе или съев кусочек шоколада. Не следует вовсе отказываться от кофеиносодержащих продуктов, но не следует с ними переусердствовать. Тем более, с сахаЕго содержит чайром.

Многие советуют пить напитки, которые обогащены витаминами. Если говорить про апельсиновый сок с добавлением кальция, то это отличный источник витаминов, но вот «растворимый» фруктовый напиток вовсе не станет от этой витаминной добавки полезнее. Поэтому, если хочешь получать витамины, то пей свежевыжатые соки.