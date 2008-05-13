Восстановить здоровье волос - это реально

Вернуть волосам здоровье можно, приняв на вооружение несколько советов, описанных ниже.

Совет 1. После мытья волос следует использовать лечебные восстанавливающие средства, такие как кондиционер или различные маски.

Совет 2. Если ты являешься обладательницей жирных или нормальных волос, то два-три раза в неделю на волосы следует наносить очищающую маску.

После того как ты нанесешь маску на волосы, их следует прочесать по всей длине, после чего помассировать кожу головы и тщательно ополоснуть волосы теплой, но не горячей водой.

Горячая вода сделает ваши волосы сухими и ломкими.

Совет 3. Если твои волосы смело можно отнести к разряду сухих и ломких, то тебе лучше воспользоваться питательной маской или бальзамом.

После того как вымоешь голову, нанеси средство на волосы и равномерно распредели его по всей длине.

После нанесения средства голову следует обернуть полотенцем и подержать в течение десяти-пятнадцати минут.

По истечении этого времени несколько раз ополосни волосы прохладной водой.

Когда волосы высохнут, нанеси на них гидратирующий лак, который поможет вернуть волосам утраченный блеск.

И помни, что тебе следует стараться, как можно реже использовать сильные фиксирующие средства для укладки, а начесы и завивка не подходят для ежедневного применения.

Кроме того, старайся, как можно меньше времени проводить в помещениях, где воздух сухой и прокуренный.

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