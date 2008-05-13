Cоль серьезно вредит здоровью мужчин

Поваренная соль - действительно белая смерть, и в этом лишний раз убедились японские ученые.

В результате наблюдений и многочисленных анализов они пришли к выводу, что регулярное употребление соленых продуктов удваивает риск заболевания раком желудка.

Причем, такая тенденция наиболее явно прослеживается у мужчин.

Министерство здравоохранения и труда, курирующее также вопросы благосостояния, провело грандиозную работу, в результате которой специалисты-онкологи на протяжении 11 лет наблюдали за образом жизни примерно 40 тысяч японцев среднего возраста. Особое внимание медики уделяли ежедневному рациону питания этих людей, их привязанности к определенным напиткам, а также вредным привычкам, непосредственно влияющим на здоровье, например - курению.

Согласно полученным данным, среди мужчин - любителей соленых продуктов - особому риску заболеть раком желудка подвергался один человек из 500. Это вдвое превышает показатели, зафиксированные среди тех, кто старается воздерживаться от употребления соли. Из общего числа мужчин, попавших в исследовательскую программу (таких было чуть более 18,5 тысячи), раковых больных было 358 человек. Среди более 20 тысяч женщин этот показатель был равен 128. Причем и угроза заболевания раком у "любительниц солененького" гораздо ниже, чем у мужчин: одна на две тысячи.

Medvesti.ru