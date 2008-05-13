В Украине миллионы подростков употребляют лекарства, содержащие наркотические вещества

В Украине миллионы подростков употребляют лекарства, которые содержат наркотические вещества, в частности трамадол, колдакт и тому подобное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор общественной органищации «Объединение «Молодежь Украины» Сергей КУШНИРУК.

“Сегодня кто-либо может свободно купить в аптеке лекарственные средства, которые влияют на организм человека как наркотик, а родители месяцами могут не замечать, что их ребенок в глубокой наркозависимости", – отметил он.

Президент благотворительной организации "Жизни без оправданий" Роман ТРОХИН выразил мнение, что бездеятельность украинской власти свидетельствует о “целенаправленном уничтожении последующих поколений нашей нации”. “Аптечный бизнес в Украине процветает, зарабатывая на здоровье и жизнях детей", – отметил Р.Трохин. По его словах, “мы уже имеем целое поколение украинцев, изуродованных трамадолом и другими подобными препаратами.” Он сообщил, что лишь в одном Киеве насчитывается тысячи семей в которых есть парализованные изуродованные дети, которые в 14-15 лет начали употреблять колдакт или эффект. “В настоящее время это “лежачие” инвалиды, которые уже никогда не выздоровеют", – отметил Р.Трохин.

Он также отметил, “если через неделю власть не начнет принимать действенных мер относительно ограничения свободного обращения подобных препаратов и легкого доступа к ним молодежи, то общественные организации и сами дети, которые пострадали в результате употребления наркотических лекарственных препаратов, перейдут к радикальным действиям, в частности к пикетированию Верховной Рады, Кабмина и Министерства здравоохранения”. “Мы соберем тысячи людей, начнем акции протеста, вплоть до голодания", – сообщил Р.Трохин.

Начальник службы по делам несовершеннолетних г. Киева Николай КУЛЕБА также заметил, что это не является проблемой неблагополучных семей, большинство “трамадольников” – дети из добропорядочных семей. По его словам, сильнодействующие препараты продают в частных аптеках, деятельность которых в стране не контролирует ни одна структура.

Заместитель начальника Департамента БНОН МВД Украины Олег ШУТЯК сообщил, что в Украине недавно приняли постановление о квотировании выпуска трамадола.

“90 % всего отечественного трамадола, изготовляли на двух фармацевтических предприятиях – “Здоровье” (г. Харьков) и “Астрафарм” (г. Вишневое, Киевская область). В настоящее время лицензию на производство этого препарата в “Астрафарме” аннулировано", – отметил О.Шутяк.

По его словам, обычно наркодельцы “трамадольного” бизнеса действуют через интернет, мобильные карточки, SMS-сообщения, потому их очень сложно обнаружить. Однако, среди разоблаченных в этом году 11 преступных группировок, 5 из них занимались распространением именно наркотических лекарственных средств, сообщил О.Шутяк.

Заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин КОСЯЧЕНКО, отметил, что Минздрав Украины готово принять все меры относительно ограничения обращения лекарств, которые содержат наркотические вещества.

“В настоящее время в Госкомпредпринимательстве Украины лежит на подпись проект изменений в котором мы предлагаем лишать лицензии аптеку в которой при первой же проверке будет обнаружено нарушения сбыта ядовитых сильнодействующих лекарственных препаратов", – сообщил К.Косяченко.