На лечении за границей находится 39 украинских военных - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай на брифинге.

По его словам, 102 военнослужащих Вооруженных Сил Украины проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. При этом он добавил, что всего с начала года реабилитационное лечение прошли более 1,5 тысячи участников АТО.

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Чорнобай отметил, что 39 раненных украинских военнослужащих проходят лечение за рубежом, из них 11 — в Германии, восемь — в Венгрии, семь — в США, по трое — в Румынии и Литве, двое — в Австрии и по одному — в Израиле, Великобритании, Польше, Словении и Беларуси. "Всего за время проведения АТО лечение за рубежом прошли 123 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - добавил он.

Чорнобай также сообщил, что в январе-октябре Министерство обороны получило на медицинское обеспечение из государственного бюджета около 210 миллионов гривень, более трех четвертей из которых израсходованы на закупку медикаментов. "Еще почти 2,5 миллиона гривень поступили на счета Минобороны как благотворительная помощь. Эти средства были распределены между военно-медицинскими учреждениями в соответствии с их первоочередными потребностями и поданными заявками и реализованы в полном объеме", - добавил он.

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По его словам, граждане Украины предоставляют военно-медицинским учреждениям и медицинским подразделениям воинских частей благотворительную помощь в натуральном виде. "В настоящее время украинская армия получила лекарства и медицинское имущество на общую сумму свыше 188,5 миллиона гривень", - отметил пресс-секретарь.

Чорнобай напомнил, что на днях Кабинетом министров приняты изменения в распоряжение №544 от 27 мая 2015 года, которыми дополнен перечень лекарственных средств, которые освобождаются от налогообложения на период АТО, и поручено дополнительно приобрести за счет ассигнований Минобороны 70 тысяч аптечек для обеспечения военнослужащих шестой очереди мобилизации.