Имбирь лечит простуду и "сжигает" лишний вес

В сезон простуд самое время вспомнить о чудесных свойствах корня имбиря.

Благодаря своему уникальному биохимическому составу, имбирь проявляет следующие терапевтические свойства: противовоспалительные, ранозаживляющие, тонизирующие, антисептические, иммуномодулирующие, антибактериальные, противовирусные, желчегонные, согревающие. А еще корень имбиря стимулирует обменные процессы, что приводит к похудению, активизирует пищеварение, повышает аппетит и помогает в расщеплении жиров и сложных углеводов, пишет healthinfo.ua.

Чаще всего корень имбиря используют в зимнее-весенний период в качестве эффективного средства для повышения иммунитета, лечения ОРВИ и ОРЗ или для активизации метаболизма и быстрого сжигания подкожного жира. Помните, что имбирь повышает внутреннюю температуру тела, поэтому противопоказан при заболеваниях, сопровождающихся ее повышением (грипп, воспаление легких, бронхит, ангина и т.д. в острый период).

Классический имбирный чай

Чайную ложку очищенного и мелко истолченного в фарфоровой ступе корня залить стаканом кипятка, накрыть крышкой и дать экстрагироваться в течение четверти часа. Для тех, кто имбирный чай пьет несколько раз в день, рекомендуется несколько иной способ заваривания. Три чайных ложки корня закладываются в 750-мл термос, заливаются доверху кипятком и настаиваются не менее часа.

В готовый чай для улучшения вкусовых качеств рекомендуется положить дольку лайма или лимона и подсластить натуральным медом.