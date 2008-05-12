Правила диетического питания

Ниже приведены несколько Правил диетического питания, которые необходимо учитывать, прежде чем сесть на диету. При их соблюдении, вы не столкнетесь с негативными последствиями диеты и сохраните собственное здоровье. Правило 1. То, что многие считают настоящей диетой только бессолевую диету, это не верно. Конечно, никто не будет отрицать, что соль способна повышать кровяное давление и оказывать негативное влияние на почки. Но это утверждение верно лишь в том случае, если употреблять чрезмерное количество соли, а именно употреблять более шести граммов в сутки. Если вы решите вовсе отказаться от употребления соли, то ваши клетки перестанут работать. Поэтому, есть соленое нужно, но не в больших количествах. Кроме того, лучше отказаться от употребления соленой пищи после пяти-шести часов вечера.

Правило 2. Раза два-три в неделю полезно съедать по яйцу. Не стоит верить тому, что говорят об этом продукте питания. В яйцах действительно довольно большое количество холестерина, но это вовсе не значит, что их употребление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Дело в том, что помимо холестерина яйца содержат большое количество лецитина, который очень важен для питания нервных клеток. А белок, содержащийся в яйцах, усваивается легче, чем мясной.

Правило 3. Не стоит думать, что обезжиренная заправка для салата способна сделать салат диетическим. Дело в том, что такие питательные вещества, как бета-каротин, ликопин, витамины Е, D, К способны усваиваться организмом только при помощи жиров. Поэтому салаты можно и даже нужно заправлять растительным маслом или йогуртом со сметаной.

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