В Украине 64% жилых домов уже подключено к отоплению

В Украине по состоянию на 15 октября к отоплению подключено 64% жилых домов, сообщил на заседании антикризисного штаба в Киеве вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«К отоплению подключены 67% объектов по социальной сфере и 64% по жилым домам», - сказал он.

По словам вице-премьера, по состоянию на 1 сентября уровень расчетов населения за услуги ЖКХ составлял 100%.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, правительство исходит из пессимистических прогнозов погоды на осенне-зимний период 2015-2016 годов, но считает достаточными те финансовые ресурсы, которые уже собраны и зарезервированы на закупку угля и газа.