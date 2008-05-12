В Чернигове разными видами аллергии страдают около 5% жителей

В Чернигове по официальной статистике болеют астмой и другими аллергическими заболеваниями 0,4% жителей. Однако официальные показатели занижены в 10 раз. Сообщила во время заседания пресс-клуба реформ городской аллерголог Елена ИЛЬЧЕНКО.

"В действительности же около 5% черниговцев страдают разными аллергическими болезнями", - отметила она. Врач также подчеркнула, что в последние годы возросло количество людей, которые в результате влияния жизни, экологической среды склонны к аллергии. "Мы болеем не только от того, что едим и пьем, но и от того, чем лечимся", - сказала Е.ИЛЬЧЕНКО.

Ежегодно на приеме у городского аллерголога бывает около 3 тысяч черноговцев. Однако это достаточно незначительная часть больных. Одной из причин является то, что в Чернигове работает только один аллерголог. В 3-й городской больнице в стационаре выделено 9 койко-мест, где лечат аллергию. В областной больнице таких мест вообще нет. Методика расчета необходимого медперсонала остается устаревшей. Так, считается, что на 100 тысяч населения согласно статистике больных, достаточно 0,1 ставки врача, что значит меньше 1 часа приема пациентов. "Если статистика будет достовернее, то и потребность во врачах будет пересматриваться", - считает Е.ИЛЬЧЕНКО.

По данным Всемирной организации здравоохранения, разными видами аллергии страдают до 40% населения. Относительно Украины, то от разных аллергических заболеваний страдает каждый шестой украинец. Аллергию называют "болезнью цивилизации" – аллергические заболевания получили распространение во многих странах мира и даже стали глобальной медико-социальной проблемой. По количеству больных аллергия занимает второе место в мире после болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.