Секреты для здоровья сердца

Проблемы с сердцем, увы, далеко не редкость для современного человека.

Сказывается все: и плохая экология, и неправильное питание, и курение, и низкая двигательная активность, и ожирение и еще очень и очень много всего. А ведь здоровое сердце – это наша гарантия на долгую жизнь и крепкое здоровье.

Ученые из США несколько лет назад провели ряд исследований и пришли к выводу, что люди, употребляющие в пищу рыбу один раз в неделю, наполовину уменьшают риск смерти от сердечного приступа. При этом ученые отмечают, что если человек будет употреблять рыбу чаще одного раза в неделю, то это не поможет еще больше снизить этот показатель.

В настоящий момент ученые не могут дать точного ответа на вопрос, почему это происходит, почему рыбные блюда таким чудодейственным способом сказываются на здоровье человека. Но твердо установлен тот факт, что при увеличении потребления рыбы снижения риска больше не произойдет.

Ученые из Германии же выяснили, что недобросовестное отношение в уходу за зубами может привести к развитию инфаркта. Немецкие ученые утверждают, что если чистить зубы тщательно и регулярно, то можно значительно снизить риск инфаркта миокарда и инсульта.

Объясняют этот факт ученые тем, что бактерии, которые так быстро размножаются в полости рта, если их регулярно не вычищать, могут стать причиной развития этих заболеваний. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для того чтобы уменьшить риск развития таких страшных заболеваний сердца, как инфаркт миокарда, инсульт необходимо один раз в неделю включать в свой рацион рыбу, а, кроме того, регулярно и тщательно чистить зубы.

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