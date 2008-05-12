Херсонский кардиодиспансер получил современный реанимобиль

Херсонский областной кардиологический диспансер получил самый современный, оборудованный за всеми европейскими требованиями реанимобиль для предоставления неотложной медицинской помощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, Херсон стал четвертым регионом Украины, который имеет такой автомобиль скорой помощи: аналогичные есть также в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.

Ключи от реанимобиля главному врачу областного кардиологического диспансера Олегу МАЗУРЯКУ вручил глава областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

Назначение реанимобиля - оказывать неотложную медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. В целом, ежегодно со всех районов области до областного кардиодиспасера привозят 500-600 больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 120-130 больных инфарктом. Наличие такого автомобиля дает возможность значительно улучшить качество обслуживания таких людей, он приспособлен отвозить тяжелых больных в Киев. Автомобиль скоростной, оборудованный необходимой современной аппаратурой. Его стоимость - 800 тыс. грн.