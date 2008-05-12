Сегодня Международный день медицинской сестры

Международный день медицинской сестры учрежден в 1971 году. Отмечается в честь английской медсестры Флоренс Найтингейл в день ее рождения 12 мая 1820 года по решению Международной организации Красного Креста, передает «РИА «Новости».

В Крымскую войну Флоренс Найтингейл организовала в Турции уход за ранеными солдатами союзников. Получив сестринское образование, мисс Найтингейл, работая сестрой милосердия, все больше осознавала необходимость специальных знаний и профессиональной подготовки. Она написала много книг и статей о назначении, роли, деятельности и квалифицированной подготовке медицинских сестер, стала основателем первых курсов сестер милосердия в Англии.

В 1912 году Лига Международного Красного Креста учредила медаль имени Флоренс Найтингейл как высшую награду медсестрам, отличившимся при уходе за больными и ранеными. Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл.