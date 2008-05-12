Редис для красоты и здоровья

Диетологи рекомендуют ежедневно включать в свой рацион блюда из редиса.

Один раз в неделю можно проводит разгрузочный день, приготовив такой салат. Для его приготовления вам потребуется взять триста граммов редиса и четыреста граммов творога, а также одну столовую ложку укропа. Редис необходимо нарезать тонкими ломтиками, после чего, смешать с творогом и измельченным укропом. Все, салат готов.

Приготовленный вами салат – это дневная норма, которую следует разделить на части и съесть за четыре приема.

Из редиса можно приготовить и такой салат, который также положительно отразиться на состоянии вашей фигуры. Для его приготовления вам потребуется полстакана сметаны, одно яйцо и два-три пучка редиса.

Нарезав тонкими ломтиками редис, добавьте к нему растертый вареный желток, сметану и соль. После того, как это будет сделано, добавьте тонко нарезанный отварной яичный белок.

Не менее эффективно действует редис и в качестве маски для лица. Для приготовления такой маски вам потребуется изготовить кашицу из этого овоща, натерев его на терке. Полученную массу нанесите на кожу лица и оставьте на двадцать минут.

По истечении этого времени смойте маску теплой водой без использования мыла.

Для того чтобы усилить эффект этой маски можно добавить к ней сметану, сливки, молоко или растительное масло на выбор.

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