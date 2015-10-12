Эксперты назвали напитки, которые лучше всего согреют в холодное время года

Они не только тонизируют, но и уничтожают вирусы.

Эксперты назвали три самых популярных напитка, которые лучше всего согреют в холодное время года, говорится в сюжете программы "Завтрак с 1+1" (ТСН).

На первом месте – имбирный чай. Он не только тонизирует и согревает, а еще и уничтожает вирусы в организме. Если же добавить в напиток лимон и мяту, за уши не оттащишь.

Полезно также какао. Этот напиток не только согреет, но и поможет мозгу работать. Добавьте в какао корицу, ваниль и немного красного перца чили – и вам точно станет жарко.

Не следует забывать и о не менее чудодейственном напитке из рецептов мам и бабушек – горячее молоко с медом. Особенно полезен этот напиток будет для больного горла.

Напомним, что ранее эксперты посоветовали, как укрепить иммунитет детей до наступления зимы. Врачи уверены, чтобы закрепить и укрепить летний иммунитет ребенка, лучшее время - осень.