Сегодня днем на западе и юге Украины сложная метеорологическая ситуация

Сегодня на западе и юге Украины сохранится сложная метеорологическая ситуация.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, осадки с налипанием мокрого снега, ожидаются в Карпатах дожди с порывами сильного ветра – в южной части.

«Днем 12 октября в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, местами гололед; в южной части Украины местами сильные дожди, порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью из-за сложных погодных условий обесточено 224 населенных пункта в пяти областях: Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской и Львовской.