В мире отмечали День психического здоровья

10 октября отмечался Всемирный день психического здоровья. Основан он Всемирной федерацией психического здоровья и Всемирной организацией здравоохранения в 1992 году, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Цель - привлечь внимание общества к проблемам психического здоровья и сократить распространение депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии и умственной отсталости.

По данным ВОЗ, психическими заболеваниями в наши дни страдают более 450 000 000 человек. В западных странах каждый седьмой имеет паранойю, шизофрению или склонен к депрессиям и алкоголизму.

«В Украине, согласно статистическим данным, более 1200000 граждан (более 3% населения) обращаются за помощью вследствие психических расстройств. Этот показатель, к сожалению, растет с каждым годом», - отмечают в пресс-службе Минздрава Украины.

Европейское Региональное бюро ВОЗ разработало План действий на 2013-2020 гг. в области психического здоровья. "Следует усиливать роль первичной медицинской помощи, работу в междисциплинарных бригадах служб психического здоровья. Реформы в этой области должны гарантировать уверенность в безопасности и эффективности медицинской помощи", - говорится в документе.